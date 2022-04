Arrivano i rilevatori di velocità a Olbia.

Arrivano a Olbia gli autovelox nel centro abitato. In via Mosca e in altre zone della città arrivano i rivelatori elettronici della velocità per far rispettare il limite 30 chilometri orari. A dichiararlo il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha constatato come ancora troppi non rispettano le prescrizioni.

“Abbiamo implementato il sistema di preavviso e tutti sanno che bisogna andare a 30 chilometri orari – ha detto il primo cittadino -. In quella parte di strada lo abbiamo rinforzato con la segnaletica, ma soprattutto con le scritte che preavvisano i nostri cittadini che ci sarà anche il rilievo di velocità. Per cui ormai tutti sono avvisati e la polizia locale provvederà. Ribadisco che se superate il limite imposto vi ritirano la patente”.