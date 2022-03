Il sindaco di Olbia annuncia sanzioni.

Nella nuova via Mosca le auto sfrecciano come in una pista di Formula 1: troppi gli automobilisti che non rispettano il limite 30 chilometri imposto dal Comune di Olbia, diventato poi modello per altre città italiane. Così il sindaco settimo Nizzi ha deciso di mostrare il pugno di ferro: inasprire i controlli sul viale appena inaugurato.

“In seguito alle numerose segnalazioni ricevute – dichiara – soprattutto in seguito all’apertura di via Mosca dopo i lavori effettuati, implementeremo i cartelli relativi al limite di velocità dei 30 chilometri orari nelle strade urbane così come la segnaletica relativa al controllo elettronico della velocità. Sono davvero molte le segnalazioni delle persone che abitano in via Mosca e non possiamo che procedere in questo modo proprio a causa di molti automobilisti indisciplinati ed incapaci di rispettare le regole del codice della strada, che mettono così a repentaglio la vita dei nostri concittadini, in particolare dei ragazzi, che abitano in quella zona”.

Le verifiche entreranno presto in vigore, con il conseguente giro di vite nei confronti dei trasgressori. ”Vogliamo pertanto avvertire la comunità tutta di porre seriamente attenzione al rispetto dei limiti di velocità – spiega Nizzi – chi non li rispetta, dovrà affrontare le conseguenze del caso: ricordiamo infatti che oltre i 40 Km/h è previsto il ritiro della patente. Ricordiamo anche che la tutela dell’incolumità dei nostri concittadini, in questo caso degli utenti “deboli” della strada, intesi come pedoni e ciclisti, tra i quali tanti bambini e ragazzi, non può che essere una priorità”.