I contagi a La Maddalena.

Nonostante la fine dello stato di emergenza i casi di coronavirus anche a La Maddalena sono ancora alti. I contagi nell’isola sono 197 e un paziente è stato ricoverato con sintomi.

Lo comunica il sindaco Fabio Lai, che ha aggiornato la popolazione sulla situazione epidemica in città. “Continua la discesa dei casi registrati a La Maddalena – dichiara il primo cittadino -. purtroppo però un nostro concittadino, al quale auguro di tornare presto a casa, necessita di cure ospedaliere”.