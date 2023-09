Telti Ricorda Vittorio Inzaina, oltre il concorso la mostra

Telti ricorda Vittorio Inzaina.

La memoria è un elemento fondamentale per preservare la storia e le tradizioni di un luogo, così come la figura di una persona illustre come Vittorio Inzaina. Per questo motivo, il comune di Telti ha organizzato la prima edizione del “Premio Vittorio Inzaina” e ha deciso di dedicare una mostra a lui.

La mostra consiste in ritagli di giornale, fotografie, riconoscimenti, premi e oggetti che raccontano la storia artistica di Inzaina, un cantante sardo che ha raggiunto il successo nazionale vincendo il Festival di Castrocaro nel 1964 e partecipando al Festival di Sanremo nel 1965. La mostra sarà accessibile al pubblico durante le serate del Premio Inzaina presso i locali della Biblioteca comunale, con ingresso libero.

Inoltre, durante l’evento, sarà organizzata una Master Class affidata a Ciro Barbato, direttore artistico di Casa San Remo e pianista/compositore/direttore d’orchestra, aperta ai 17 concorrenti del premio.

Durante la serata del 9 settembre, la Funky Jazz Orchestra, diretta dal Maestro Antonio Meloni, accompagnerà Luciano Meloni nella fase di apertura e chiusura della serata.

Inoltre, durante la serata sarà assegnato il Premio Isola In…cantata ai Bertas, un gruppo di musicisti sassaresi, che riceveranno il riconoscimento dalle mani del Sindaco Vittorio Pinducciu e dell’Assessore Matteo Sanna. Il Premio è finanziato dalla Regione Sardegna e dal Comune di Telti, con il contributo del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari e la collaborazione della Pro Loco di Telti. La famiglia di Inzaina ha accolto l’evento con entusiasmo e si è inserita come alleato prezioso per l’organizzazione del premio.

In conclusione, la mostra dedicata a Vittorio Inzaina e tutte le iniziative organizzate in occasione del “Premio Vittorio Inzaina” sono state pensate per alimentare e sostenere la memoria di un artista di grande talento e importanza per la comunità di Telti.

