Barriere architettoniche in strade e marciapiedi a Olbia, il caso in Consiglio

Le difficoltà per i disabili di Olbia.

Pali realizzati al centro dei marciapiedi, ostacoli infrastrutturali, manufatti edilizi che impediscono o limitano il passaggio di disabili in carrozzina, di passeggini per bambini, ma anche di persone con limitate capacità motorie. Sono tanti e di varia natura gli elementi che rendono le strade di Olbia veri e propri percorsi ad ostacoli per chi la percorre a piedi.

“Sono tante le segnalazioni che provengono dai cittadini, i quali lamentano la mancanza di sicurezza e innumerevoli condizioni di disagio. É necessario affrontare e risolvere queste criticità che quotidianamente rendono difficoltosi gli spostamenti e la fruizione di servizi per centinaia di persone”, afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Olbia Alfideo Farina, che ha presentato una mozione, sottoscritta da tutti i consiglieri di minoranza, Eugenio Carbini, Davide Bacciu, Diego Sanciu, Paola Tournier, Antonio Loriga, Maria Maddalena Corda, Ivana Russu, Gianluca Corda, Gaspare Piccinnu e Stefano Tealdi Spada.

“La mozione – spiega Farina – impegna il sindaco Nizzi e l’assessorato competente ad effettuare una capillare ricognizione presso le strade della nostra città per avere l’esatta portata delle problematiche descritte e ad attivarsi affinché venga pianificata la rimozione degli ostacoli, obbligando le eventuali società energetiche e di telefonia ad ottemperare agli obblighi di legge procedendo alla rimozione o spostamento delle infrastrutture ed accessori oggetto di impedimento alla mobilità dei cittadini2.

