Batteri nelle cozze di Olbia, vietata di nuovo la vendita

Emessa ordinanza dal sindaco Nizzi.

Nuova ordinanza del sindaco Nizzi che vieta la raccolta e la vendita di molluschi come cozze, vongole e ostriche coltivati nello specchio d’acqua della zona sud del Golfo di Olbia, nell’area compresa fra l’Isola del Cavallo, le foci del Padrongianus e lo Scoglio di Mezzocammino. Le analisi effettuate su alcuni campioni di molluschi dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell’Assl di Olbia, hanno evidenziato la non conformità del prodotto per la possibile presenza del batterio. L’ordinanza è la numero 95

