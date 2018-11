Continua la polemica di Dessì.

Non si placa la polemica che riguarda il crollo del soffitto nella scuola di San Simplicio. Il polverone è stato alzato dall’operaio dell I&G Gallura, Antonio Dessì, ferito durante il crollo. Nel Consiglio comunale di ieri è emerso che l’operaio non doveva esser lì. La ditta ha affermato che il giorno l’operaio sarebbe stato in ferie.

Una situazione da verificare dato che Antonio Dessì tramite la sua pagina Facebook dal nome “Tango e le sue minchiate”, continua ad affermare che è tutto falso ciò che racconta la Ditta e l’amministrazione. Non risparmia accuse e repliche, affermando di avere tutti i messaggi sul suo cellulare. Messaggi che dimostrerebbero il silenzio voluto dell’amministrazione, come se volessero nascondere quanto accaduto il 31 maggio nella scuola di San Simplicio.

Secondo il Movimento 5 Stelle il fatto rappresenta comunque la volontà di negare quanto accaduto. Mentre secondo la maggioranza si rischia una strumentalizzazione del caso. Antonio Dessì non ci sta, comunica che andrà sino in fondo e dimostrerà la verità, perchè lui dice di esser stato ferito durante quel crollo. Lui afferma: “Non ero in ferie”.

La città è divisa, alcuni non capiscono perché abbia aspettato così tanti mesi a raccontare i fatti, altri credono a priori alla sua versione. Sta di fatto che quanto ammesso da Dessì ha creato le prime conseguenze nella Giunta Nizzi. Valentina Mellino si è ufficialmente dimessa dalla presidenza della Commissione ai Lavori Pubblici, e nella maggioranza è nato un nuovo gruppo: “Prima Olbia”. Un gruppo consiliare, che fa parte sempre della maggioranza come gruppo autonomo ma critico verso la stessa, guidato da Sebastiano Monni, Valentina Mellino e Mario Altana.

