Grande festa a Olbia per zia Anna.

Per 45 anni la nota pasticcera di Olbia ha gestito la sua attività di via Regina Elena regalando sempre un sorriso a tutti. Oggi il Comune le ha consegnato una targa per premiarla per la longevità della sua attività, in un quartiere dove anno dopo anno si sono chiuse tante serrande, determinando la “morte” di una delle più importanti vie del centro storico.

Zia Anna, che malgrado le difficoltà, è riuscita con la sua lungimiranza imprenditoriale a portare avanti la sua pasticceria una delle poche sopravvissute alla crisi è molto nota in città e voluta bene da generazioni di olbiesi. Il suo tramezzino è diventato una tradizione a Olbia, così come il suo gelato e le sue frittelle a carnevale. Noi stessi l’abbiamo omaggiata dedicandole un articolo, in quanto figura storica. Lei, con i suoi 82 anni, rappresenta una delle prime imprenditrici dell’epoca e è riuscita pure a diventare quasi un’eroina a livello nazionale. L’arzilla zia di tutti, infatti, tre anni fa aveva messo alla fuga il suo rapinatore mordendogli una mano.

Il suo coraggio ha spinto a Giancarlo Magalli, noto conduttore del programma di Rai Uno, “i Fatti Vostri”, a invitarla nella sua trasmissione. Ora, il premio dall’amministrazione comunale per i 45 anni della sua attività. Il sindaco Settimo Nizzi si è recato questa mattina in via Regina Elena per portarle l’abbraccio virtuale di tutta la comunità consegnandole una pergamena firmata dal sindaco e con impresse parole d’affetto: “L’amministrazione comunale e la città ringraziano con tutto il cuore, per i suoi 45 anni di attività, Anna Maria Varrucciu, zia Anna, per aver accolto generazioni di bambini e ragazzi con le sue squisitezze e la sua innata dolcezza”.