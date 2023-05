Melissa Satta, niente sesso con Berrettini? L’ex Velina va a letto presto

La rivelazione choc di Melissa Satta.

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sta andando a gonfie vele, nonostante il periodo sportivo non proprio positivo del tennista e le polemiche che hanno travolto l’ex Velina, accusata di non essere di buon auspicio per quest’ultimo.

In una recente intervista a Vanity Fair, Melissa ha rilasciato alcune confidenze riguardo la loro vita intima. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha rivelato di non pensare ancora ad un’eventuale gravidanza, che potrebbe dare un fratellino al primogenito Maddox, avuto dal calciatore Kevin Prince Boateng. La showgirl ha aggiunto inoltre che con Matteo sta bene e le piace divertirsi insieme a cena o al karaoke e che si sono conosciuti a una cena tra amici.

Alla domanda sul sesso, Melissa ha voluto però restare un po’ vaga. “Ci piace fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film”, ha detto a Vanity Fair. L’ex Velina ha dichiarato che non ama quantificare, ma che lo fa come accade in tutte le coppie.

