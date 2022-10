Tanti appuntamenti sul Vermentino.

Non solo enogastronomia, ma anche arte e cultura si uniranno insieme per dare vita a “Benvenuto Vermentino”. Una settimana di eventi, dal 17 al 23 ottobre, nelle vie principali di Olbia per celebrare il vino Docg della Gallura.

La manifestazione, arrivata alla sua ottava edizione, è stata organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari, attraverso la Azienda Speciale Promocamera, in partenariato con il Comune di Olbia e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg, in collaborazione con le associazioni di categoria. Si svolgerà tra il Corso Umberto, via Regina Elena e viale Aldo Moro, coinvolgendo anche 35 pubblici esercizi e le attività commerciali, in percorsi di degustazione del vino.

“Questo è un evento diverso da quello delle precedenti edizioni”. Ha dichiarato l’assessore al Turismo, Marco Balata, salutando con entusiasmo il lavoro delle associazioni e dei settori imprenditoriali che insieme hanno fatto squadra per rendere questa manifestazione una realtà a Olbia. L’assessore ha annunciato, che sarà un impegno quello di fare della città una destinazione tutto l’anno.

“Ieri mi ha contattato la Geasar, perché vogliono mettere a disposizione delle compagnie aree per gli eventi che questo territorio offre – ha detto -. Ci siamo resi conto che finché in questo territorio è collegato con tutti i paesi del nord Europa, la città è viva e crea economia. Non vi nascondo che abbiamo problemi con i voli e rapporti con le compagnie. Anche lì dobbiamo incentivare le compagnie aeree a tenere vivo il nostro territorio anche nei mesi di spalla. A me non sentirete mai parlare di mesi di bassa stagione, perché è un termine che non accetto. Questa è un’isola e un territorio che può vendere ogni stagione come i mesi estivi. Il Vermentino ci serve proprio per creare quelle sinergie con gli operatori per promuovere tutta la Gallura affinché turisti e specialisti decidono di trascorrere delle giornate in città abbinate a un prodotto di eccellenza”.

Alla manifestazioni ci sarà anche la promozione anche di tanti altri prodotti locali, esposizioni e mostre. “Il soggetto principale è il Vermentino – afferma Daniela Pinna, presidente Consorzio Tutela del Vermentino di Gallura -, inizialmente quello di Gallura dopodiché, lavorando con la Camera di Commercio che rappresenta il nord Sardegna, sono stati invitati anche tutti gli altri Vermentini della Sardegna. Quindi è vero che è tutto un traino che parte da Olbia e questa è una cosa che abbiamo voluto fortemente, anche perché poi facendo delle indagini di natura economica e tuttora è il territorio, a parte le due cantine sociali abbastanza grandi di Monti e Berchidda, di cantine che producono migliaia di bottiglie, proprio sul territorio di Olbia. Sembra un luogo di mare ma è un luogo di vino molto importante”.

Accanto alle degustazioni e le esperienze nelle cantine, ci sarà anche il premio eno-letterario Vermentino, che si terrà sabato 22 ottobre al Museo Archeologico. Sono sei i libri che concorreranno al titolo durante la cerimonia conclusiva dell’edizione 2022.

Il programma.