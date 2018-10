Il programma.

Il 26, 27, 28 ottobre a Olbia avrà luogo la quarta edizione di Benvenuto Vermentino, la manifestazione promozionale del Vermentino di Gallura DOCG, Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica. L’edizione di quest’anno è particolarmente ricca di appuntamenti: Degustazione tecnica, Wine Digital Conference, Vermentino Shopping NIght, Degustazione Enogastronomica, Premio Eno-letterario Vermentino.

Il programma completo:

Venerdì 26 ottobre:

Olbia Expo – dalle ore 15.00 alle 18.30

• DEGUSTAZIONE TECNICA

Saranno presentati a cura dei sommelier di AIS Gallura, una selezione di etichette di Vermentini di Gallura DOCG, di Sardegna, e delle regioni partner Toscana, Liguria e Corsica. Ospite d’onore sarà il Consorzio di Tutela dei vini Soave, eccellenza enologica del Veneto e ambasciatore dell’Italia nel mondo.

Conduce Attilia Medda, delegato AIS Gallura . Posti limitati, per iscrizioni:promozione@promocamera.it / ais.gallura@gmail.com

Corso Umberto I – dalle ore 19.00 alle 22.00

• VERMENTINO SHOPPING NIGHT

Lungo Corso Umberto I le attività commerciali aderenti all’evento allestiranno le vetrine sul tema Benvenuto Vermentino e resteranno aperte straordinariamente fino alle 22:00.

I clienti e il pubblico interessato, guidati dai sommelier dell’AIS Gallura (Associazione Italiana Sommelier) potranno degustare le eccellenze enologiche della Gallura grazie ai Vermentini offerti dalle Cantine aderenti al Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG.

Musica live itinerante con la trascinante Funky Jazz Orchestra di Berchidda.

Sabato 27 ottobre

Olbia Expo – Dalle 9.30 alle 13.00

• WINE DIGITAL CONFERENCE

“Discussioni sul presente e sul futuro del digitale legato al vino e alle eccellenze enogastronomiche, come protagoniste di marketing territoriale”.

Workshop sui temi che ruotano attorno al vino e al territorio come soggetti di promozione e di digital marketing. I relatori sono social blogger, influencer e imprenditori che hanno sviluppato con successo progetti di e-commerce con il vino, esperti di marketing territoriale e giovani start-upper. Sono invitati a partecipare studenti, imprenditori, professionisti e chiunque voglia trovarsi a discutere su stimoli e idee per il futuro del nostro territorio. Moderatore: prof. Antonio Usai, docente di marketing strategico per il turismo, marketing digitale e revenue management.

I relatori e gli interventi:

– Emanuele Trono @enoblogger, giovane social influencer

“Il social style italiano: il vino raccontato ai giovani attraverso Instagram”.

– Stefano Balsamo, The Italian Club imprenditore specializzato nel mercato orientale

“The Italian Club, la prima piattaforma live streaming e e-commerce per l’Italian Lifestyle in Cina”.

– Anais Cancino, fondatrice di The Wineteller, il wine blog italiano più seguito al mondo.

“Come comunicare il vino e potenziare le vendite attraverso l’utilizzo dei social media”.

– Marco Cadoni, @Touriswine. Giovane start-upper sardo, fondatore di Touriswine

“Opportunità e sfide per un giovane imprenditore tra turismo, cultura ed enogastronomia”.

– Mario Robaldo, co-ideatore del Collisioni Agrirock Festival, famoso festival di musica, letteratura, enogastronomia sulle colline del Barolo.

“Un Festival nel Barolo come contenitore di eccellenze e motore di marketing territoriale”.

Piazza Mercato – Dalle 17.00 alle 00.00

• LA GRANDE DEGUSTAZIONE

Lungo il percorso allestito nel Centro Storico cittadino, denominato Via del Vermentino, il pubblico potrà degustare, previo acquisto di un apposito ticket, una selezionata gamma di etichette di Vermentino di Gallura DOCG, di Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica oltre allo speciale ospite Champagne.

In abbinamento ai Vermentini, presentati e somministrati dai sommelier dell’AIS Gallura, il pubblico potrà degustare anche i piatti gourmet proposti dallo chef di Fino Events.

Live Fashion Shooting con la performance del fotografo Riccardo Melosu

Musica live in Piazza Mercato:

Pina Muroni and guests, una potente voce per un repertorio pop-jazz di forte richiamo.

Mumucs, il progetto di Marta Loddo, eclettica artista sarda con la sua elegantissima voce & loop station.

Giovanni Falzone & Dix Band, uno dei più grandi nomi del panorama Jazz europeo con la sua band.

Domenica 28 ottobre

Olbia Expo – Dalle 10.30

• PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO

Premio Eno-letterario Vermentino Edizione 2018, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari – Nord Sardegna e dai Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra. Reading dei brani tratti dalle 13 opere di autori nazionali in concorso.

Ospite Speciale Federico Quaranta, autore e conduttore RAI (Decanter, Linea Verde Orizzonti)

