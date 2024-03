Abbanoa, guasto all’acquedotto di Berchiddeddu e Sa Castanza

I tecnici di Abbanoa stanno riparando l’acquedotto di Berchiddeddu e Sa Castanza.

I tecnici di Abbanoa hanno riscontrato una dispersione idrica sulla condotta adduttrice per Loiri, Padru e Berchiddeddu in territorio del Comune di Olbia. Sono già in corso i lavori di riparazione, ma precauzionalmente si rende necessario sospendere l’alimentazione delle frazioni Berchiddeddu e Sa Castanza fino alle 19.

Sarà cura dei tecnici restringere l’orario di chiusura fino al ripristino dell’erogazione h24 qualora l’andamento dei consumi e il recupero delle vasche d’accumulo dovessero consentirlo.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

