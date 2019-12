Il bilancio del capogruppo di Forza Italia Carzedda.

Il 2019 è un anno da ricordare. Questo è quanto afferma Pietro Carzedda, capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia. “Il 2019 è stato l’anno dei grandi eventi, esempio per tutta la Sardegna. Abbiamo portato il Jova Beach. E per quanto riguarda le grandi opere per la rinascita di Olbia la riqualificazione di Piazza Crispi”, ha affermato.

E le periferie , dopo gli avvenimenti di Sa Coroncedda, saranno al centro dei programmi dell’amministrazione comunale. “Abbiamo innanzitutto fatto interventi di sistemazione idraulica per ridurre rischio idrogeologico, come l’abbattimento del ponte vicino allo stadio Bruno Nespoli. A breve lanceremo il bando per la rinascita di via Imperia in zona bandinu, che sarà riqualificata”, ha detto Carzedda.

