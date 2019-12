Il personaggio dell’anno di Olbia e della Gallura.

Serafica come un dipinto di van Eyck. Carezzevole come la brezza dell’Isola Bianca. Una garanzia come i suoi tramezzini che da generazioni stregano intere famiglie. Anna Maria Varrucciu, conosciuta da tutti come zia Anna, la pasticceria la cui bottega di via Regina Elena a Olbia dovrebbe essere segnalata su qualsiasi guida della Lonely Planet, è il Personaggio dell’anno 2019.

La proclamazione dopo un’attenta valutazione da parte della redazione, che ha coinvolto nel sondaggio diversi esponenti del parterre locale. Zia Anna è stata vittima lo scorso novembre di un tentativo di rapina. Ma, invece, di arrendersi, si è avventata contro il malvivente, mordendolo. Sull’episodio sono state create parodie, che hanno esaltato il gesto dell’arzilla nonnetta olbiese, ma soprattuto Giancarlo Magalli l’ha voluta ospite su Rai 2 durante la trasmissione I Fatti Vostri.

Lei con l’umiltà e la semplicità che la caratterizza ha incantato il pubblico del piccolo schermo, diventando una vera star della normalità. Per questo motivo è il Personaggio dell’anno 2019, scelto da noi.

