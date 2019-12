Il bilancio della polizia municipale di Olbia.

Più sicurezza e controlli a Olbia. Questo è il bilancio della polizia municipale di Olbia. “Nel corso del 2019 abbiamo svolto numerose attività, come 500 ordinanze per quanto riguarda la viabilità – ha detto il comandante della polizia locale Giovanni Mannoni – . Va anche detto che noi della polizia Locale non ci occupiamo solo del codice della strada e di sanzioni ai cittadini poco virtuosi”.

Ma la polizia locale non è solo viabilità. “Ci siamo occupati anche di altri settori. Per quanto riguarda l’edilizia, nel 2019 ci siamo presi carico di 15 denunce per opere abusive all’interno del comune di Olbia”, conclude Mannoni.

