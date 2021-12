Dalle bottiglie di vetro ai botti, le ordinanze di Olbia per Capodanno

Le ordinanze del Comune di Olbia per Capodanno.

Nella città di Olbia non si terrà il consueto concerto di Capodanno o altri grandi eventi, ma nulla osta, osservando con attenzione le regole per il contenimento dei contagi, alle cene o ai brindisi nei locali e alle passeggiate per le strade cittadine.

Per tutelare l’incolumità pubblica e preservare il decoro cittadino, il sindaco Settimo Nizzi ha emesso un’ordinanza che vieta, dalle ore 19 del 31 Dicembre 2021 e fino alle ore 7 del primo gennaio 2022, la detenzione e la vendita per asporto –in forma fissa, ambulante e nei distributori automatici – di bevande contenute in bottiglie e contenitori diversi da carta, materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica.

Con una seconda ordinanza è stato proibito porto, vendita e utilizzo su area pubblica di petardi e articoli pirotecnici in genere. Anche nelle aree private potranno essere utilizzati solo senza arrecare alcun disagio a persone o animali.

“Si tratta di provvedimenti necessari – commenta il primo cittadino – , volti a salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, misure che i nostri concittadini devono rispettare per trascorrere la notte il Capodanno in allegria, ma senza compromettere la sicurezza propria, delle altre persone e degli animali”.