In coda per il tampone in Gallura.

Festeggiamenti di Capodanno, in Gallura e a Olbia è corsa al tampone. Le farmacie e nei centri screening installati nei presidi ospedalieri sono stati praticamente presi d’assalto.

A Tempio Pausania, già dalle prime ore del mattino, davanti all’Hospice di via Limbara tanti automobilisti si sono messi in coda per fare lo screening per il coronavirus. Preso d’assalto anche il Mater Olbia e le farmacie di tutta la città, dove dalla mattina alla sera, sono presenti interminabili.