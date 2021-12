L’identità dell’artista di Olbia Eman Rus.

Chi è l’autore dei fotomontaggi Eman Rus da 130mila followers sui social? Lo svela al magazine Mow in un’intervista all’artista, diventato famoso per la sua abilità nel foto ritocco attraverso Photoshop e lo stile satirico delle sue vignette, e guadagnandosi il titolo di pagina social dell’anno.

L’artista ha, inoltre, incuriosito tantissimi, poiché la sua identità è ancora ignota. Tuttavia, ha svelato qualche piccolo dettaglio sul suo identikit. “Abito a Firenze, lavoro per il Corriere Fiorentino e ho circa trent’anni – ha dichiarato al magazine -. In realtà non lavoro soltanto per loro, diciamo che Eman Rus ha una collaborazione. Comunque sono sardo, di Olbia. Tengo molto alla mia città, mi sono anche candidato alle scorse elezioni comunali ed è andata piuttosto bene, ora c’è un partito che mi ha chiesto di lavorare per fare delle campagne di marketing piuttosto aggressive”.

Il creator rivela di essere nato per caso durante il lockdown del 2020. “Non ho mai pianificato nulla – ha raccontato -. Io mi sento molto libero nello scegliere i contenuti ed è così anche quando lancio contest, limited edition o altro. Non c’è niente di scritto. Questo personaggio è nato testando le reazioni della gente e, allo stesso tempo, rispecchia un po’ la mia persona. A volte mi piace prendere per il culo la gente, altre spero di far riflettere e altre ancora mi piacerebbe proporre qualcosa di artistico. Comunque sia, io ci sto prendendo gusto”.