Le bottiglie di ginger abbandonate a Olbia.

A breve distanza dal Geovillage di Olbia, in prossimità della strada, si possono notare numerosi rifiuti abbandonati dai soliti maleducati, che non si preoccupano dell’ambiente circostante. Ciò che colpisce è la presenza di bottigliette di ginger ancora sigillate, gettate come se non avessero alcun valore.

Non è ancora chiaro se qualche persona priva di senso civico abbia intenzionalmente abbandonato le bottiglie sulla strada. Certo è che la cartolina da visita è tutt’altro che invitante. Sulla vicenda sono in corso gli approfondimenti delle forze dell’ordine.

