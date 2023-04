Il Festival dell’architettura a Costa Paradiso.

Un week end per tutti, residenti e turisti, con incontri, talk e presentazioni, momenti gastronomici e live set a cielo aperto, per riscoprire in presa diretta un territorio e un patrimonio architettonico celebrati in tutto il mondo: sabato 29 e domenica 30 aprile, conclude a Costa Paradiso le sue attività Abitare la vacanza – Festival dell’architettura, vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura II edizione promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura.

Nata alla fine degli anni Sessanta grazie all’imprenditore milanese Pierino Tizzoni che intuisce la potenzialità di un territorio immerso nel verde della macchia mediterranea, con rocce rosse di granito, sabbia bianca e un mare cristallino, Costa Paradiso presto diventa una delle aree di vacanza più ambite e importanti della Sardegna del Nord. Una rilevanza dovuta anche al patrimonio architettonico dell’architetto Alberto Ponis, artefice di gran parte delle residenze per vacanza dell’area, e dal contributo di Dante Bini che, negli anni Settanta, progetta per la coppia Michelangelo Antonioni e Monica Vitti la famosa Cupola.

Nel programma delle due giornate, una serie di visite guidate alle case dell’architetto Alberto Ponis

in collaborazione con i proprietari e la Comunità del Territorio Costa Paradiso (nelle mattine di sabato

e domenica); in Località Li Baietti – sabato alle 17:30 – Giampiero Carta, sindaco di Trinità d’Agultu e Vignola insieme ad Antonella Prunas, assessora alla Cultura e Maria Amelia Bianchini (Comunità del Territorio Costa Paradiso) accoglieranno tutti al vernissage di inaugurazione di “Casa Li Baietti”, nuovo spazio pubblico di progettazione e costruzione partecipata promosso dall’associazione LandWorks. A seguire, sempre a Li Baietti l’incontro (ore 19) con i ricercatori in residenza: l’artista spagnola Anna Moreno, la ricercatrice Maria Pina Usai, gli architetti Andrea Maspero e Paola Serrittu di Landworks. Gran finale domenica sera alle 22 con altri due talk sul cambiamento climatico e le strategie di intervento tra costa ed aree interne. Infine il live set “Abitare il suono”, organizzato in collaborazione con Sonos & Sounds chiuderà la manifestazione.

