Cagnolina maltrattata e cieca a Olbia: è gravemente malata

Le condizioni di una cagnolina a Olbia.

Una cagnolina è stata trovata in condizioni pietose a Olbia. Si tratta di un cane da caccia femmina, cieca e gravemente malata. Oltre a ciò ha anche segni di pesanti maltrattamenti e incuria: ha una zampa fratturata e una fasciatura artigianale.

L’animale è stato portato al rifugio questa sera le guardie Ages. I volontari sono rimasti sotto choc nel vedere le condizioni in cui è stata ridotta la cagna, mai portata da un veterinario in vita sua. Non si sa che età abbia. Le immagini sono state pubblicate nella loro pagina ufficiale e le foto parlano da sole.

“Ha una zampa fratturata all’altezza della spalla ed è arrivata al rifugio così – scrivono – con questa fasciatura di fortuna: un pezzo di stoffa legato al collo con buco in cui era infilata la zampa, il tutto legato con un pezzo di spago di quelli che usano per chiudere i sacchetti i pastori o i cacciatori.Ha la rogna, sicuramente leishmaniosi, è anche cieca ad un occhio, una vecchia ferita mai curata”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui