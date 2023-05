Il cartello contro i maleducati a Olbia.

Nella zona pedonale della via Garibaldi a Olbia, i cartelli con la scritta “Rispettami, non sono un posacenere” sono stati collocati per contrastare il comportamento irresponsabile e poco civile di alcuni individui che utilizzano i vasi dei fiori per gettare le cicche delle sigarette.

“La bellezza dei fiori e delle piante dovrebbe essere preservata e rispettata, ma purtroppo ci sono persone che non si rendono conto dell’impatto delle loro azioni sulle bellezze della città”, afferma un residente a pochi passi dai vasi.

