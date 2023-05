I primi bagnanti sulle spiagge di Olbia.

La città di Olbia sta vivendo un primo assaggio di estate, con una temperatura di 24 gradi che sta portando i primi bagnanti a fare il loro ingresso sulle spiagge della zona. È come se la natura stesse anticipando l’inizio della stagione turistica estiva, che presto vedrà molti visitatori arrivare da ogni parte del mondo per godere della bellezza del luogo e delle sue meravigliose spiagge.

Le acque cristalline del mare invitano a immergersi e a rinfrescarsi, mentre il calore del sole invoglia ad abbandonarsi al relax più completo. È un momento di grande attesa e di grande entusiasmo per Olbia e per tutti coloro che amano trascorrere le vacanze in riva al mare.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui