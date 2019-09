Olbia protagonista di un anime.

La città di Olbia protagonista di un cartone animato giapponese. “Le avventure bizzarre di Jojo” è il titolo dell’anime che viene trasmesso su alcune reti televisive straniere. La curiosità non è sfuggita agli amanti delle serie tv giapponesi.

L’episodio 26, intitolato “A Little story from the past – my name is Doppio”, è ambientato proprio a Olbia. Tra le immagini si può notare il Corso Umberto, ma il quartiere Sa Rughe è quello più facilmente riconoscibile grazie alla sua fedele riproduzione.

L’autore dell’anime Hirohiko Araki deve essere rimasto affascinato tantissimo dalla Sardegna e in particolare da Olbia, per aver fatto questa dedica alla città. Perfino il personaggio dell’episodio ha origini sarde e l’intera puntata si svolge nell’Isola.





