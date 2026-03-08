Un gesto di affetto e vicinanza per le pazienti e il personale sanitario: distribuiti doni fatti a mano nei reparti del Giovanni Paolo II di Olbia. In occasione della Festa della Donna, le volontarie di Casa Silvia guidate dalla presidente Lorettu Mariangela, hanno fatto visita ai reparti dell’ospedale per portare un segno concreto di affetto e vicinanza alle donne ricoverate e al personale sanitario. Così Casa Silvia celebra l’8 marzo, con un gesto semplice ma ricco di significato. Le volontarie, che mettono cuore, tempo e passione in ogni iniziativa, hanno preparato con cura penne, segnalibri e piccoli bouquet adornati con fiori, tutti realizzati a mano con dedizione. Il loro lavoro è durato mesi, con risultati sorprendenti: più di 400 pezzi coloratissimi, unici e originali.

Un piccolo pensiero per esprimere gratitudine, rispetto e vicinanza verso chi ogni giorno si prende cura degli altri e verso chi sta affrontando un momento delicato. Ogni dono rappresenta molto più di un semplice regalo: è il simbolo di un impegno che non è mai venuto meno negli anni e di una presenza costante accanto alle persone che affrontano momenti difficili legati alla salute. Un gesto accompagnato dal loro immancabile sorriso che, nel giorno dedicato alle donne, vuole trasformarsi in un messaggio di condivisione e in un segnale di forza, solidarietà e speranza.

Casa Silvia Olbia rappresenta ormai una realtà fondamentale per la città di Olbia, perché offre accoglienza, sostegno e servizi gratuiti ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, diventando un punto di riferimento per tutta la comunità. Inoltre, le volontarie saranno presenti domani mattina nel reparto di Oncologia, negli uffici della Direzione Medica dell’ospedale Giovanni Paolo II e nel reparto di Radioterapia del Mater Olbia.

