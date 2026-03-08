Pasquetta a Cannigione, sul palco il duo Fedez e Francesca Michielin?

Il duo potrebbe essere Fedez e Francesca Michielin.

L’attesa per il tradizionale concerto di Pasquetta a Cannigione entra nel vivo con l’approvazione da parte della Giunta comunale di Arzachena. Per l’appuntamento del prossimo 6 aprile, l’amministrazione ha stanziato 357 mila euro, assicurandosi la partecipazione di due figure di spicco della musica italiana contemporanea.

Sebbene l’identità dei protagonisti sia ufficialmente riservata, le indiscrezioni portano a Fedez, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in coppia con Marco Masini, e Francesca Michielin, che con il rapper vanta una collaborazione storica e di grande successo.

L’evento si inserisce in una strategia di promozione turistica consolidata, volta a inaugurare la stagione primaverile attirando un pubblico trasversale e internazionale su una delle località più belle della Gallura. La scelta di puntare su profili di alto livello segue la scia delle edizioni precedenti, che hanno visto alternarsi sul palco nomi come Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia e, più recentemente, Achille Lauro per il Capodanno.

La gestione tecnica e burocratica della manifestazione è stata affidata ai dirigenti comunali a seguito della proposta presentata dalla società SVL Synergie, con l’obiettivo di confermare Arzachena come polo d’attrazione principale per i grandi eventi musicali in Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui