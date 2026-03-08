Investita da un’auto a Olbia, giovane finisce in ospedale

Una donna è stata investita da un’auto a Olbia.

Una donna è stata investita da un’auto a Olbia in via Roma, nelle vicinanze del cimitero cittadino. L’episodio si è verificato mentre il pedone si trovava nella zona, dove per cause ancora in fase di accertamento è avvenuto l’impatto con il veicolo.

Subito dopo l’incidente è stato richiesto l’intervento del 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Soccorso Sardo, i cui operatori hanno prestato le prime cure alla persona coinvolta. La donna, che accusava dolore in seguito all’urto, è rimasta cosciente durante le operazioni di assistenza. Dopo una prima valutazione delle sue condizioni, gli operatori sanitari hanno disposto il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stata accompagnata per ulteriori accertamenti e controlli medici.

Nel frattempo nella zona sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a eseguire i rilievi previsti per questi casi. Gli operatori hanno raccolto gli elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze in cui si è verificato l’impatto tra l’auto e il pedone.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui