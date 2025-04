Celebrazioni 25 aprile, a Olbia una cerimonia solenne

Le celebrazioni del 25 aprile a Olbia.

Il 25 aprile la città di Olbia si riunirà per celebrare l’anniversario della Liberazione. La manifestazione, che vedrà la partecipazione del sindaco Settimo Nizzi, della Giunta, del Consiglio comunale e delle associazioni combattentistiche e d’arma, si terrà in un’atmosfera solenne.

Il programma della giornata prevede l’inizio delle celebrazioni alle ore 10:30 con il raduno dei partecipanti in piazza Regina Margherita. Poco dopo, alle 10:45, il corteo si formerà per dirigersi verso il Monumento ai Caduti, accompagnato dalla Banda musicale cittadina “F. Mibelli”, che contribuirà a dare un tono solenne. Alle ore 11, avrà luogo la celebrazione della Santa Messa, seguita dalla deposizione delle corone floreali al Monumento, in segno di onore e rispetto per coloro che hanno sacrificato la loro vita per la libertà e la giustizia.

La cerimonia si inserisce all’interno delle tradizionali commemorazioni del 25 aprile, data fondamentale per la storia del Paese, che segna la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dell’Italia dal regime fascista. Anche quest’anno, la città di Olbia sarà chiamata a ricordare il valore della libertà, della democrazia e della pace, temi sempre attuali e fondamentali per il presente e il futuro.

