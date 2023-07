La solidarietà nel centro commerciale di Olbia.

Una donazione straordinaria di sangue ha avuto luogo oggi presso il Centro Commerciale Olbia Mare, coinvolgendo oltre 40 donatori. Grazie alla generosità del management del Red Valley Festival, i donatori avranno l’opportunità di assistere al concerto dei loro beniamini come ringraziamento per il loro gesto altruistico.

Ma la generosità non si è limitata solo alla donazione di sangue. Grazie a Franco Fois di TrediciZeroUno Olbia, tutti i donatori hanno potuto usufruire dell’accoglienza e della colazione offerta nella loro azienda. L’evento è stato un vero spettacolo di solidarietà e generosità, unendo il desiderio di aiutare gli altri con la passione per la musica e l’intrattenimento.

“Grazie alla gentilezza del Centro commerciale Olbia Mare che ci ospita sempre con attenzione – afferma il presidente Avis Gavino Felice Murrighile – Per ultimi, ma solo per amplificarne l’eccellenza, un ringraziamento speciale vada: alla squadra Avis Olbia e allo staff meraviglioso di Avis provinciale Sassari per il supporto sanitario offerto. E in particolare un grazie speciale a Eddi, Sabrina e Sandro che hanno visitato oltre 40 donatori in poche ore. A Maria Giovanna Cherchi vada il nostro ringraziamento per la costante presenza alla causa della raccolta“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui