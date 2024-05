The Distinguished gentleman’s ride, la Dgr torna a Olbia

A Olbia la terza edizione della Dgr, The Distinguished Gentleman’s Ride 2024, eleganza e beneficenza su due ruote. Il 19 maggio torna un evento che unisce passione per le moto e impegno sociale. Il ritrovo sarà presso il Doppio Malto, dove i partecipanti si raduneranno per una giornata all’insegna dell’eleganza e della solidarietà poi partire per una parata tra le vie della città e un percorso panoramico.

Al rientro dal ride, l’atmosfera si accenderà con la musica live della band Patrick and the Crazy Slivers. Il programma prevede anche un tattoo corner, un street barber, un mercatino e la premiazione dei più eleganti. Per i più piccoli, ci sarà il battesimo dei baby bikers, con le prime lezioni su minimoto guidate da un istruttore esperto. Non mancherà l’emozione della lotteria, con premi per i fortunati vincitori.

Le edizioni passate hanno visto una partecipazione entusiasta, con oltre 470 motociclisti e una raccolta di fondi significativa di circa 7500 euro per la fondazione Movember⁵, dedicata alla ricerca sul cancro alla prostata e alla salute mentale degli uomini. L’evento è cresciuto rapidamente, diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moto.

Per partecipare, è essenziale la registrazione, che garantisce la sicurezza e l’organizzazione dell’evento. Per registrarsi è sufficiente andare sul sito gentlemansride.com e scegliere di partecipare nella città di Olbia. Non ci sono costi di iscrizione ma è davvero apprezzata una donazione, da fare direttamente nel sito, per sostenere la causa benefica Le moto ammesse riflettono lo spirito del DGR: stile classico e vintage, con un occhio di riguardo per le cromature luccicanti. Il DGR non è solo un’occasione per sfoggiare abiti d’epoca e moto affascinanti, ma anche un momento per contribuire a una causa nobile. Per informazioni: dgrolbia@gmail.com.

