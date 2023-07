Caos negli aeroporti della Sardegna, sciopero aereo cancella 55 voli

Il caos negli aeroporti della Sardegna.

Ieri è stato un giorno nero per migliaia di passeggeri in Sardegna, a causa di uno sciopero nel settore aereo ha causato la cancellazione di numerosi voli in tutta Italia. Questa situazione ha creato gravi problemi sia per chi voleva lasciare l’isola, sia per coloro che cercavano di raggiungerla. Molti passeggeri si sono ritrovati bloccati a terra, nell’attesa di potersi imbarcare.

I numeri parlano chiaro: ben 55 voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati nei tre principali scali dell’isola. In particolare, la situazione è stata particolarmente critica a Cagliari, dove 38 voli sono stati annullati, seguita da Olbia con 13 cancellazioni e Alghero con 4. Questi dati hanno portato al caos negli aeroporti di Elmas, Costa Smeralda e Riviera del Corallo.

La concomitanza dello sciopero ha certamente creato disagi e stress per i viaggiatori, sia per chi doveva affrontare viaggi di lavoro o urgenti, sia per coloro che speravano di trascorrere una piacevole vacanza sull’isola. L’indignazione e la frustrazione hanno accompagnato i passeggeri costretti a rimandare i loro progetti, causando inevitabilmente notevoli disagi logistici e di pianificazione.

Nonostante le difficoltà, il personale aeroportuale e le autorità hanno fatto del loro meglio per gestire la situazione e fornire assistenza ai viaggiatori, ma lo sciopero ha comunque causato problemi sulla regolare operatività dei voli. Molti passeggeri hanno dovuto cercare soluzioni alternative per raggiungere le loro destinazioni, affrontando ritardi, modifiche di itinerario e costi aggiuntivi.

