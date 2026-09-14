Non è più soltanto una presenza occasionale, ma un problema che, secondo i residenti, si ripete con sempre maggiore frequenza. In via Tagliamento, a Olbia, la presenza dei cinghiali sta creando esasperazione tra gli abitanti, costretti a fare i conti con cassonetti capovolti. Ci sono rifiuti sparsi lungo la strada e una situazione igienica e di decoro che continua a peggiorare.

Gli animali, soprattutto nelle ore serali e notturne, si avvicinano ai contenitori della raccolta dei rifiuti e li rovesciano, spargendo il contenuto dappertutto. Sacchetti, avanzi e immondizia finiscono così sulla carreggiata e negli spazi circostanti, lasciando ai residenti il compito di assistere, giorno dopo giorno, al degrado della zona.

“Siamo esausti”, è il sentimento che emerge dalle segnalazioni degli abitanti, che lamentano una situazione diventata ormai difficile da tollerare. Il problema non riguarda soltanto la sporcizia. Ma anche il timore legato alla presenza di animali selvatici che si avvicinano alle abitazioni e alle aree frequentate dalle persone. I residenti riferiscono di aver effettuato diverse segnalazioni al Comune di Olbia e al Corpo Forestale, nella speranza che venisse individuata una soluzione. Tuttavia, nonostante le richieste di intervento, la situazione, a loro dire, non avrebbe trovato una risposta risolutiva e continua anzi a peggiorare.

La richiesta è quella di un intervento concreto e coordinato. Un intervento capace di affrontare sia la presenza dei cinghiali sia le conseguenze che questa comporta sulla gestione dei rifiuti. I residenti chiedono che le loro segnalazioni non restino inascoltate e che via Tagliamento possa tornare a essere una strada decorosa e sicura per chi ci vive. Quello di via Tagliamento, infatti, non sarebbe un caso isolato: la presenza dei cinghiali e i problemi legati ai cassonetti rovesciati e ai rifiuti sparsi vengono segnalati in diverse zone di Olbia, dove il fenomeno sembra essere sempre più diffuso.

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