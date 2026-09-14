Mercatino di Palau, il Consiglio di Stato respinge il ricorso degli operatori

Confermata l’organizzazione del mercatino estivo serale di Palau per la stagione 2026, respinto il ricorso degli operatori. Con un’ordinanza emessa l’8 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha infatti respinto l’appello cautelare presentato da alcuni operatori economici. Confermata così la precedente decisione del Tar Sardegna che aveva già rigettato la richiesta di sospensione degli atti comunali relativi alla manifestazione.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare. Focalizzandosi in particolare su due aspetti centrali della vicenda amministrativa. Da un lato, il collegio ha ribadito che le decisioni concernenti la localizzazione degli stalli commerciali rientrano pienamente nella sfera della discrezionalità riservata all’Amministrazione comunale. Dall’altro, è stato sottolineato che l’attuale assetto organizzativo dell’evento rappresenta il risultato di una legittima scelta pianificatoria operata dagli organi competenti.

Il provvedimento ha inoltre evidenziato come eventuali modifiche delle assegnazioni in corso d’opera risulterebbero comunque impraticabili in questa fase processuale, lasciando tuttavia impregiudicata la successiva decisione di merito che seguirà l’iter ordinario nelle sedi competenti.

L’epilogo giudiziario consente all’ente locale di proseguire regolarmente con la programmazione dell’evento estivo, nato con la finalità di valorizzare il territorio comunale, migliorare la fruizione degli spazi pubblici urbani, sostenere il tessuto delle attività economiche locali e potenziare l’attrattività turistica del centro. L’amministrazione comunale, nel prendere atto con soddisfazione del pronunciamento dei giudici amministrativi, ha espresso il proprio ringraziamento agli operatori che stanno garantendo il regolare svolgimento della manifestazione, ribadendo contestualmente l’impegno a operare nel segno della trasparenza e dell’interesse collettivo.

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