Il meteo a Olbia per lunedì 14 settembre sarà segnato dal ritorno a condizioni stabili dopo il cambiamento di tempo dei giorni precedenti. La giornata trascorrerà con cielo poco nuvoloso, senza precipitazioni e con temperature in lieve aumento. Anche il vento resterà debole, senza i rinforzi che avevano caratterizzato il passaggio perturbato della scorsa settimana.

A Olbia la minima prevista è di 19 gradi, mentre la massima raggiungerà i 30. Tempio Pausania si fermerà invece a 26 gradi, con una minima di 19. Anche nelle altre località della Gallura il clima sarà abbastanza mite, senza particolari differenze tra le zone costiere e quelle più interne. Il valore di 30 gradi previsto a Olbia rappresenta un recupero rispetto alle giornate più fresche seguite al passaggio perturbato, ma non segnala un ritorno alle temperature elevate registrate nella prima parte di settembre.

Le previsioni meteo per lunedì 14 settembre in Gallura

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso. La nuvolosità resterà contenuta anche nelle ore successive e non sono previste precipitazioni. I venti saranno deboli: nelle prime ore proverranno da ovest, poi tenderanno a ruotare da nord-ovest e successivamente da nord-est nel pomeriggio, prima di una nuova attenuazione in serata.

Le condizioni del mare saranno favorevoli. Il bollettino ARPAS indica mari poco mossi o calmi, senza particolari criticità per la navigazione e gli spostamenti lungo la costa. La situazione meteorologica della Gallura sarà quindi tranquilla per tutta la giornata. Il sole e il rialzo delle temperature accompagneranno l’inizio della settimana, ma senza un ritorno del caldo intenso che aveva caratterizzato la lunga fase estiva. Anche per quanto riguarda il pericolo incendi, il bollettino regionale di lunedì indica codice verde e pericolosità bassa.

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