Incendio a La Maddalena, fiamme in una veranda al secondo piano

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio a La Maddalena

I vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti ieri, intorno alle 22, per un incendio divampato nella veranda. Le fiamme sono partite in un’abitazione al secondo piano di una palazzina di via Mario Boccone, all’inizio di Moneta. Grazie alla rapidità delle operazioni di soccorso, la squadra dei vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha circoscritto e domato le fiamme.

Gli uomini del 115 hanno evitato che il rogo si propagasse all’interno delle stanze vicine alla veranda o agli altri appartamenti intorno. Non si registrano feriti né intossicati. I vigili del fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza dell’area dopo aver fatto tutte le verifiche tecniche necessario per accertare l’agibilità dei locali e la tranquillità die residenti.

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