La dipendente colpita da un fulmine a Olbia.

È ancora in stato di shock la dipendente dell’aeroporto di Olbia che, ieri sera, nel mezzo del nubifragio che si è abbattuto sulla città, è stata sfiorata da un fulmine, caduto sulla pista di decollo proprio del Costa Smeralda.

La donna stava eseguendo alcune operazioni di rito per orientare gli aerei, quando è stata scaraventata per terra a causa del fulmine. Subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale, dove le sue condizioni non hanno destato, fortunatamente, preoccupazione, probabilmente anche grazie ai dispositivi di sicurezza che indossava, tra cui le cuffie.

Ha riportato, comunque, una ferita al volto e all’orecchio, oltre ad una buona dose di paura. La donna è stata tenuta ricoverata in ospedale in osservazione durante la notte.

