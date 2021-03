Il progetto per valorizzare l’arte romanica a Olbia.

Il Comune di Olbia aderisce a “Fondazione Isola del Romanico” come socio fondatore. Il progetto, nato nel 2016, ha come fine quello di valorizzare il patrimonio romanico in Sardegna, attraverso una rete di Comuni. L’amministrazione ha aderito alla Fondazione con la Basilica di San Simplicio e intende promuovere e valorizzare i suoi monumenti presentandoli agli altri paesi aderenti al progetto.

Una di queste proposte è quella di dare la possibilità di rendere accessibile il patrimonio culturale anche a chi soffre di disabilità sensoriali, come inserire nei propri monumenti dei cartelli in alfabeto Braille. “Grazie a questo si può accedere ai bandi europei per il recupero. Uno degli aspetti importanti e rendere i siti storici accessibili a tutti – ha detto l’assessore comunale alla Cultura Sabrina Serra – Anche ai disabili. E’ un documento importante perché la città deve puntare anche al patrimonio culturale”.

Oltre all’itinerario sul romanico, ogni Comune può elaborare delle richieste sul proprio patrimonio locale. Sono disponibili oltre 1 milione di euro e la Commissione Cultura invierà le proprie proposte. Olbia intende restaurare il baldacchino della basilica di San Simplicio. Al progetto per costituire la fondazione hanno aderito 60 Comuni, tra cui anche alcuni in Liguria, Toscana e alcune regioni della Francia.

