La petizione sulla biblioteca di Olbia.

La biblioteca di Olbia è ancora chiusa e 2 studentesse lanciano una petizione per riaprirla. A proporla sono Fulvia Romanino, che studia Scienze del servizio sociale a Pisa, e Melania Piras, anche lei iscritta all’Università di Pisa a Fisica. In tempi di lezioni online e didattica a distanza uno spazio riparato dove potersi concentrare e approfondire le lezioni diventa fondamentale.

La biblioteca di Olbia è, invece, chiusa ormai da un anno, in virtù delle regole regionali, e tanti giovani stanno avendo non poche difficoltà a studiare. Da considerare anche che non tutti hanno la rete internet a casa o Giga illimitati sul telefono.

“Noi la frequentavamo da quando andavamo al liceo – hanno raccontato le due ragazze –. Le sale studio di Olbia sono chiuse da un anno, mentre molte altre biblioteche italiane abbiano riaperto da mesi. Noi in Sardegna siamo stati prevalentemente in zona gialla e ora bianchi ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta sui tempi di riapertura”. Magari la petizione servirà a far sentire le loro ragioni.

