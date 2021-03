La mozione sulla scuola a Olbia.

Nel plesso scolastico del Terzo Circolo di via Cimabue a Olbia ci sono problemi di viabilità e di reperimento dei parcheggi da parte dei genitori di oltre 500 alunni. Così l’opposizione ha lanciato in Consiglio comunale una mozione rivolta alla maggioranza per risolvere la problematica.

Nella mozione è indicata un’area in zona cosiddetta s1, che riguarda quella adiacente alla scuola. L’area è stata classificata come Sp (standard a parcheggi) e si trova in uno stato di abbandono, ricettacolo di discariche abusive e luogo di ritrovo di sbandati.

“Chiediamo un impegno da parte del sindaco di ultimare l’iter di acquisizione dell’area standard per la realizzazione di un parcheggio e di un’area verde e attrezzata ad uso del quartiere di Orgosoleddu e per la scuola”, ha detto il consigliere di Liberi e Uniti per Olbia Marco Piro. La maggioranza ha contestato la mozione, poiché l’area è un fosso quindi per ora inutilizzabile dalle automobili. Sarebbero necessarie opere di salvaguardia molto costose per adibirla a parcheggio o a parco pubblico.

