Prima riunione a Olbia della Consulta terranoesa

La Consulta terranoesa muove i primi passi per celebrare la storia, le tradizioni, la cultura e la lingua di Olbia. L’associazione nata a fine 2022 è stata presentata pubblicamente il 7 gennaio. Da quel momento è partito il tesseramento col motto “Si ses de Olbia, faedda terranoesu“. Venerdì 10 marzo ci sarà la prima storica assemblea dei soci. L’appuntamento è alle 18.30 nel salone parrocchiale dietro la chiesa di Nostra Signora de la Salette, in via Pisano a Olbia.

“Venerdì prossimo sarà la prima occasione per vedersi di persona, per raccogliere consigli e spunti da tutti gli olbiesi e dagli amanti dell’olbiesità in genere – annunciano -. Per contro il gruppo dirigenziale formato dai soci fondatori esporrà alcune delle iniziative già decise che vedranno la luce nei prossimi mesi”.

