Via agli abbonamenti per “Futura”, edizione 2023 di Time in Jazz

Parte oggi la campagna abbonamenti per l’edizione 2023 del Time in Jazz a Berchidda, che quest’anno si chiamerà Futura. “È questo il tema che abbiamo preso in prestito dalle suggestioni di Lucio Dalla, virando intorno alla boa dei nostri primi 35 anni. Perché Futura è visione e coraggio – spiega Paolo Fresu -. È il poter affrontare un presente complesso, che mai avremmo immaginato di dover vivere. Un presente che desideriamo condividere con quell’apertura che il jazz non smette mai di alimentare, nel suo essere musica meticcia ed attuale. Come ognuno di voi, che continuate ad esserci”.

Per accendere la miccia del festival che si terrà a Berchidda e dintorni dall’8 al 16 agosto, si parte oggi con le prevendite. “E lo facciamo lanciando una campagna abbonamenti ‘a scatola chiusa’ – spiegano gli organizzatori -. Senza cioè conoscere ancora il cartellone completo dei concerti e con prezzi assolutamente speciali. Per premiare la vostra immancabile fiducia”. Il costo degli abbonamenti è 90 euro interi e 80 euro ridotti. “Quando annunceremo il programma definitivo – spiegano – il costo salirà invece a 110 euro per gli interi e 100 per i ridotti”.

