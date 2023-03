Il Comune di La Maddalena ottiene finanziamenti per importanti progetti

I finanziamenti ottenuti dal Comune di La Maddalena.

Il Comune di La Maddalena ha ottenuto nuovi finanziamenti per una serie di progetti importanti che l’amministrazione intende realizzare in città.

Sono state così accolte le proposte dell’amministrazione comunale, su tanti progetti per riqualificare il patrimonio culturale e la viabilità. Dai fondi per il museo garibaldino, all’ospedaletto. Significativo è il finanziamento di 1.360.000 euro per il collegamento del museo Garibaldi ed il Compendio, come i 1.270.000 per gli interventi sul museo Lamboglia.

Grazie ai finanziamenti, il Comune ristrutturerà, con 800.000 euro, l’ospedaletto Garibaldi. L’amministrazione ha ottenuto anche 432.000 euro che investirà per interventi di viabilità urbana.

