I controlli alla farmacia di via Imperia a Olbia.

Da giovedi 28 novembre fino a sabato 30 novembre 2019 nella Farmacia Via Imperia (Farmacie Tan-Dem), che si trova in via Imperia 125, in zona Bandinu, a Olbia, sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma con referto medico.

Il cardiografo utilizzato è uno strumento di ultima generazione che tramite un collegamento diretto presenta i risultati ad un dottore cardiologo ospedaliero che analizza l’elettrocardiogramma e elabora il referto nell’arco di pochi minuti.

Nelle stesse giornate potranno essere analizzati altri parametri quali glicemia – colesterolo – trigliceridi e pressione. Per appuntamenti: Farmacia Via Imperia, tel. 0789.645018

