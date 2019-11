Il convegno sul turismo e innovazione.

La Cgil della Gallura e la Cgil di Milano, per la prima volta insieme, organizzano un convegno sul turismo e l’innovazione. L’obiettivo è quello di individuare i percorsi che possono portare alla creazione di nuove figure professionali, legate al digitale, al turismo di alta qualità e al turismo sostenibile.

L’appuntamento, articolato in tavole rotonde, è per i prossimi 28 e 29 novembre. Il lavori della prima giornata di terranno nel Conference Center di Porto Cervo dove, dalle 15.30, sono in programma i dibattiti sul turismo alberghiero e sul turismo sostenibile. Venerdì 29, invece ci si sposta nell’aula magna dell’aeroporto di Olbia. La seconda giornata di lavori è organizzata in collaborazione con Geasar e Regione Sardegna. Il dibattito, il cui inizio è previsto alle 9,30, verterà sul turismo e l’innovazione.

Parteciperanno alla due giorni di dibattiti, tra gli altri, Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, Mario Ferraro, vicepresidente di Confindustria Centro e Nord Sardegna), Franco Mulas, area manager Marriott Costa Smeralda. Oltre a Marta Battaglia, direttore di Legambiente Sardegna, Giovanna Spano, di Gea Gioco educazione ambiente, Massimiliano Cossu, amministratore delegato Portale Sardegna e Massimo Bonini, segretario generale Cgil di Milano.

