Il tavolo con i sindacati per il porto di Olbia.

I toni sono cordiali. Nessuno ha interesse ad alzare la posta in questo momento della trattativa. Sul tavolo c’è il futuro dei 30 lavoratori della Sinergest, la società pubblico privata divisa tra il gruppo Onorato, che ha il 51% (quello delle navi Moby), ed una serie di altre partecipazioni tra cui anche il Comune di Olbia.

Ma, soprattutto, il nodo è il futuro del porto di Olbia, la cui gestione è stata messa a bando, a rigore di legge, dall’Adsp. Un cauto ottimismo si respira così dal vertice che si è tenuto oggi in Comune, tra i sindacati e il primo cittadino Settimo Nizzi, che di Sinergest è anche presidente.

Un ottimismo supportato dalla convinzione che il project financing è “un piano sostenibile e serio”, che “punta a tutelare i lavoratori” e fare del porto di Olbia “uno scalo turisticamente attrattivo e all’avanguardia nei servizi”.

Un blocco compatto quello uscito dalla sala del Municipio, in attesa del faccia a faccia con il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana di giovedì prossimo. “Le cifre proposte da Sinergest per la gestione sono reali e supportate dai bilanci degli ultimi anni – ha spiegato Nizzi -. Chi ha parlato di cifre diverse non aveva l’idea reale del porto di Olbia”.

