Olbia in lutto per la scomparsa di un professore di 68 anni

Addio a Costantino Testoni.

Aveva insegnato a generazioni di studenti di Olbia, Costantino Testoni, scomparso improvvisamente a 68 anni. Laureatosi alla Facoltà di Architettura di Firenze nel 1981, l’uomo aveva cominciato la sua carriera come architetto e, successivamente, come insegnante dagli anni Ottanta.

Costantino Testoni era titolare di uno studio di architettura a Olbia, con il quale ha seguito molti lavori. Era molto conosciuto in città, un grande lavoratore e un valido insegnante. Svolgeva l’incarico come docente all’Istituto Comprensivo Statale di Olbia di via Frosinone, dove insegnava Tecnologia ai ragazzi delle medie.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto infatti gli ex studenti del 68enne. Il triste annuncio è stato dato dalla figlia, dal cugino e i suoi famigliari. Il suo funerale si terrà giovedì 14 settembre nella Basilica di San Simplicio, alle ore 10:30.

