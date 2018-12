I danni del Mestrale alla Lida di Olbia.

Il forte vento che dall’altra sera sta spazzando Olbia, non ha risparmiato nemmeno il Rifugio degli animali gestito dalla Lida. Il Maestrale ha scoperchiato alcune tettoie, divelto le pareti leggere, che delimitano alcune aree, e danneggiata la casetta del cibo dei piccoli ospiti, curati dall’associazione. Danni per diverse migliaia di euro, anche se la conta verrà fatta solo nelle prossime ore.

“Purtroppo il Maestrale non ci ha risparmiato – dice la presidente della Lida Cosetta Prontu -. Dovremmo sistemare tutto. Mi appello, come sempre, al buon cuore degli olbiesi, perchè ci aiutino, ognuno come può, a sistemare il Rifugio per il bene dei nostri animali, visto anche l’arrivo della brutta stagione”.

