I danni del Maestrale a Olbia e in Gallura.

Il Maestrale è arrivato. Forte come sempre. Con folate che hanno superato i 100 km/h. Da Santa Teresa Gallura a San Teodoro, il vento ha sprigionato la sua energia senza sosta. Provocando gli inevitabili danni. Alla fine della giornata di ieri il bilancio era un lungo elenco di interventi dei Vigili del fuoco e della polizia locale. Ma con, tutto sommato, nulla di davvero grave.

Ad essere maggiormente colpita, Olbia. Cartelli stradali finiti a terra, rami spezzati. Addirittura un palo della luce si è piegato in una traversa di via Vittorio Veneto. Un condomionio è stato evacuato in zona San Nicola, a causa di una gru pericolante. Il Rifugio degli animali della Lida ha dovuto stilare un impietoso bilancio di tettoie strappate dal vento e recinzioni abbattute.

Sulla statale 131, in direzione Cagliari, un albero è finito sulla carreggiata, fortunatamente senza provocare nessun ferito. Sono intervenuti i tecnici dell’Anas per circoscrivere l’aria e portarlo via. Il Maestrale è previsto anche per la giornata di oggi, anche se con minore intensità. Domani dovrebbe cessare.

