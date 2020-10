Si cercano locali per le classi del Deffenu di Olbia.

La Provincia di Sassari cerca in locazione un nuovo immobile da destinare ad aule scolastiche per l’istituto Deffenu di Olbia. Si cercano 8 locali da 50 metri quadri adeguati per adibirli ad aule, un wc per aula (compresi quella dei docenti). Dovrà essere munito di tutte le certificazioni previste per tale utilizzo, attestanti la sua idoneità in base alle vigenti norme in materia di edilizia scolastica.

Il locale non deve avere dimensioni inferiori a 600 metri quadrati di superficie lorda e un soffitto di altezza minima di 3 metri. Saranno prese in considerazione anche proposte per superfici inferiori, da adeguare. Dotate di ingresso autonomo, impianto idrico-fognario, elettrico, di climatizzazione, antincendio, vie di fuga, cablaggio strutturato per fonia e dati con prese in ogni stanza, allacci alle reti cittadine;

I parcheggi riservati almeno nel numero minimo stabilito dal Regolamento edilizio comunale in rapporto alla volumetria. Per i locali proposti in locazione devono essere posseduti i seguenti titoli/certificazioni concessione edilizia, riportante la destinazione d’uso autorizzata; accatastamento, certificato di abitabilità/agibilità; certificato di collaudo statico attestante i carichi dei solai e delle strutture in C.A.; certificato di prevenzione incendi (ove obbligatorio);

Devono essere conformi al rispetto delle normative in materia di barriere architettoniche, impianti elettrici, contenimento energetico e sicurezza e salute dei lavoratori. I locali devono essere ubicati lontani dalle aree dove vige rischio idrogeologico, in sede di valutazione delle offerte verrà data precedenza agli immobili nelle prossimità alla sede centrale del Deffenu. La durata del contratto locativo sarà pari a 6 anni eventualmente rinnovabili. La sua applicazione sarà condizionata, tuttavia, dagli impegni di bilancio secondo la normativa sulla finanza degli Enti Locali (Province).





(Visited 60 times, 60 visits today)