Chiusura anche per oggi a Porto San Paolo.

Anche oggi le scuole medie di di Porto San Paolo sono rimaste chiuse. La decisione è stata comunicata ieri dal sindaco Franceso Lai visto che non era ancora arrivata l’ufficialità circa il risultato del tampone eseguito all’alunno.

“Prudentemente attendiamo ancora oggi per decidere sulla ripresa delle lezioni alla scuola media di Porto San Paolo – ha commentato il sindaco Lai -. È una misura estremamente prudente a tutela di tutti i nostri alunni e i nostri concittadini, non c’è bisogno di creare inutili allarmismi e diffondere false notizie. La situazione è assolutamente sotto controllo ed è stato applicato alla lettera il protocollo sanitario per la ripresa delle attività didattiche in stretta collaborazione con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo”.

